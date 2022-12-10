США ввели санкции против РФ за использование иранских дронов в Украине: кого это коснется

США ввели санкции против российских воздушно-космических сил. Их назвали основным бенефициаром закупки иранских дронов-камикадзе.
Соединенные Штаты ввели санкции против Воздушно-космических сил России (ПКС РФ) и других учреждений государства-агрессора за причастность к закупке у Ирана технологий по производству беспилотников в обход закона, а также применение БПЛА в мирных украинских городах.
Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", — заявил он.
Санкции ввели против Воздушно-космических сил России и против 924 российского государственного центра беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА. Название третьего учреждения там не назвали.
Кирби также отметил, что в США изучают возможность введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы усложнить доступ технологий для производства беспилотников.
Ранее Белый дом заявлял, что считает, что Иран поставляет беспилотники России для использования в Украине, а отношения между двумя странами превращаются в "полноценное оборонное партнерство" с вооруженным и военным опытом, текущим в обоих направлениях.
По словам официальных лиц, Россия стремится к сотрудничеству с Ираном в разработке оружия, в частности, создании общей линии производства беспилотников в России.
Напомним, Великобритания накануне ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана. Речь идет о пяти представителях российских силовых структур, которые совершали зверства в Украине и виновны в пытках пленных, насилии гражданских граждан и участии в российском вторжении. Ограничения также были введены против 10 иранских чиновников, связанных с судебной и пенитенциарной системами Ирана. Попали под санкции и два политика Молдовы, сообщается на сайте правительства королевства.
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