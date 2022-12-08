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Кулеба призвал лишить Россию возможности производить ракеты

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Кулеба призвал лишить Россию возможности производить ракеты

Фото: Associated Press

Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она обстреливает украинскую инфраструктуру.

Об этом он написал у себя в Twitter, обращаясь к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Кулеба отметил, что в 9-м пакете санкций есть несколько позиций, о которых Украина говорила уже давно. В частности, там есть санкции против трех российских банков и отключение нескольких пропагандистских каналов.

Глава МИД сообщил, что он написал письмо Боррелю, в котором призвал ввести санкции против российских производителей ракет, которыми Россия обстреливает Украину.

"Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по критической гражданской инфраструктуре Украины", – заявил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозам, после введения санкций экспорт российской нефти уменьшится вдвое , а доходы бюджета страны упадут на треть.

Кроме того, мы ранее информировали, что означать для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть.

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Дата публикации
Просмотры
518
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