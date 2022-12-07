Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новые санкции Евросоюза могут затронуть горнодобывающий сектор РФ — FT

Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новые санкции Евросоюза могут затронуть горнодобывающий сектор РФ — FT

Также в под санкции попадут три банка и 180 человек

Европейская комиссия рассматривает в новом пакете санкции против российского горнодобывающего сектора экономики России.

Об этом пишет Financial Times.

Новые ограничения могут быть введены в рамках девятого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Европейские чиновники надеются, что новые санкции в отношении России будут согласованы на следующей неделе.

Так, в новом пакете санкций планируется ввести контроль за экспортом гражданских технологий, которые Россия может использовать на своих военных заводах для производства оружия.

Также в под санкции попадут три банка и 180 человек.

"Санкции, вероятно, затронут четыре российских канала, которые, как считают в ЕС, используются Москвой для пропаганды. Кроме того, будет введен запрет на соглашения с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями", — сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что означать для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть.

Также мы информировали, что вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
108
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация