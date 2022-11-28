Российская нефть резко упала в цене: Bloomberg объяснил ограничение стоимости

Российская нефть Urals упала в цене. На минувшей неделе стоимость снизилась до 51,96 долларов за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

Российская нефть падает в цене. Показатели на прошлой неделе говорят о снижении стоимости до 51,96 долларов за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Как отмечается, нефть Urals упала в цене до 51,96 долларов за баррель. Подешевела и нефть в Новороссийске в Черном море. В то же время, на прошлой неделе дипломаты ЕС обсуждали ограничения на продажу нефти РФ в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

"Любой покупатель, который заплатит больше, чем верхний предел, не сможет пользоваться европейскими судами или стандартным европейским страхованием. Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на снижении верхнего предела, чтобы наказать Кремль за его войну в Украине. В противоположность этому, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, предпочитает ввести высокое ограничение", — пишет Bloomberg.

Там также добавили, что дипломатам нужно достичь единого мнения. Уже потом цифра, на которой они сойдутся, должна будет поддержать G7.

"Европейский запрет на импорт и полный запрет на страхование должны вступить в силу, что создает настоятельную необходимость согласовать верхний предел и предотвратить шок предложения", — добавляет издание.

Отметим, что торговля российской нефтью после полномасштабного вторжения РФ в Украину стала менее прозрачной.

Напомним, что Россия хочет запретить продавать нефть тем странам и компаниям, которые присоединились к механизму ограничения цен.

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