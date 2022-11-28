Подоляк – о СИЗО Ялты: "Отличное место для содержания военных преступников РФ перед спецтрибуналом"

Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 28 ноября.

"Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была учреждена современная ООН", — подчеркнул он.

Ранее Подоляк заявил, что через полгода он будет уже в деоккупированной Ялте. Советник главы Офиса президента сказал, что через шесть месяцев он специально поедет на набережную Ялты, чтобы включиться в эфир украинского телевидения. "Есть у меня там одно любимое место. Я хочу оттуда включиться, гарантирую. И мы поговорим с вами, каким будет свободный Крым. Тогда оттуда уже уедут все россияне", — сказал он.

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