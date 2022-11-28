Російська нафта різко впала в ціні: Bloomberg пояснив обмеження вартості

Російська нафта Urals впала в ціні. На минулому тижні вартість знизилася до 51,96 доларів за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Російська нафта падає в ціні. Показники минулого тижня говорять про зниження вартості до 51,96 доларів за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Про це пише видання Bloomberg.

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Як зазначається, нафта Urals впала в ціні до 51,96 доларів за барель. Подешевшала і нафта в Новоросійську в Чорному морі. Водночас на минулому тижні дипломати ЄС обговорювали обмеження на продаж нафти РФ в діапазоні 65-70 доларів за барель.

"Будь-який покупець, який заплатить більше, ніж верхня межа, не зможе користуватися європейськими суднами або стандартним європейським страхуванням. Але проблема полягає в тому, що деякі країни ЄС, включаючи Польщу, наполягають на зниженні верхньої межі, щоб покарати Кремль за його війну в Україні. На противагу цьому, Греція, найбільший у світі власник нафтових танкерів, вважає за краще запровадити високе обмеження", - пише Bloomberg.

Там також додали, що дипломатам потрібно досягти одностайності. Вже потім цифру, на якій вони зійдуться, повинна буде підтримати G7.

“Європейська заборона на імпорт та повна заборона на страхування мають набути чинності, що створює нагальну необхідність узгодити верхню межу та запобігти шоку пропозиції", - додає видання.

Зазначимо, що торгівля російською нафтою після повномасштабного вторгнення РФ до України стала менш прозорою.

Нагадаємо, що Росія хоче заборонити продавати нафту тим країнам і компаніям, які приєдналися до механізму обмеження цін.

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