Кремль заборонить продавати нафту країнам, які підтримали обмеження ціни — Bloomberg

Росія хоче заборонити продавати нафту тим країнам і компаніям, які приєдналися до механізму обмеження цін.

Кремль готує президентський указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто підтримав запровадження цінового максимуму на російську нафту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Указ РФ заборонить мати справу як з компаніями та країнами, які приєднаються до механізму обмеження цін, однак як саме буде визначено участь у такому механізмі поки незрозуміло. Це накладе табу на будь-яку згадку про обмеження ціни в контрактах на російську сиру нафту або продукти, а також обмежить завантаження, призначені для будь-яких країн, які введуть обмеження.

Європейський Союз наразі намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження ціни. У п'ятницю дипломати призупинили переговори щодо обмеження ціни на рівні приблизно в 65 доларів за барель, що значно вище поточної ціни основної російської експортної нафти. Серед дипломатів досі снують суттєві розбіжності щодо рівня цін, тому переговори перенесли на понеділок.

Незрозуміло, який вплив на торгівлю матиме обмеження цін або відповідний указ Кремля. Тому що офіційні прихильники такого обмеження вже фактично не купують російську нафту. Ця політика скоріше спрямована на інших великих споживачів, як-от Індія, які не матимуть доступу до західного страхування та інших транспортних послуг, якщо будуть платити більше за майбутній максимум ціни.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін і кілька інших посадовців неодноразово заявляли, що РФ не постачатиме енергію тим, хто приєднається до обмеження цін. Замість цього країна-агресорка перенаправить поставки нафти на "ринково-орієнтованих партнерів" або скоротить видобуток.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що переговори між країнами Євросоюзу щодо обмеження ціни на російську нафту зайшли у глухий кут.

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