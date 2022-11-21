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Україна підвищить плату за транзит російської нафти через атаки Росії – Bloomberg

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Україна підвищить плату за транзит російської нафти через атаки Росії – Bloomberg

Фото: Associated Press

У НАК "Нафтогаз України" поки не підтвердили цю інформацію.

Україна планує наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до сусідніх країн через атаки Москви на енергосистему країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на лист "Укртранснафти" до російської "Транснєфті".

За інформацією видання, українська сторона вказує на зростання витрат на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об’єктів.

Так, тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини підвищать на 2,10 євро за тонну до 13,60 євро від 1 січня 2023 року. Плата також була підвищена в квітні, внаслідок чого загальне зростання в річному обчисленні становить 51%.

"Транснефть" не відповіла на прохання про коментар. У НАК "Нафтогаз України" також відмовилися від коментарів. 

Пізніше "Транснефть" підтвердила російському "ТАСС", що отримала лист від "Укртранснафти" і вивчає його.

Нафтопровід "Дружба": що відомо

Нафтопровід "Дружба" — найбільший у світі нафтопровід. Його збудували для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи. В Білорусі нафтопровід розгалужується на дві гілки: північну (через Білорусь до Польщі та Німеччини) і південну (через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини).

Нагадаємо, що 15 листопада постачання російської нафти до Східної Європи через нафтопровід "Дружба" було зупинене на добу через масовий обстріл РФ. Через це прем'єр-міністр Угорщини Орбан скликав засідання Ради оборони.

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Дата публікації
Перегляди
637
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