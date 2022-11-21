Ще 2-3 мільйони українців покинуть свій дім: у ВООЗ спрогнозували сплеск хвороб в Україні

Також українці зіткнуться з депресією та ПТСР.

У ВООЗ прогнозують, що через російські ракетні обстріли ще 2-3 мільйони українців будуть змушені покинути свої будинки. Також в Україні прогнозується сплеск респіраторних хвороб і загроза психічних розладів.

Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.

Там пояснили, що через російські ракетні обстріли по критичній інфраструктурі ще 2-3 мільйони українців залишаться без домівок. Люди тікатимуть, щоб врятуватися від холоду. В організації також вважають, що українці стикнуться з респіраторними інфекціями, такими як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення.

Через дії Росії громадяни України будуть змушені шукати альтернативні джерела опалення, що може негативно відобразитися на здоров'ї та якості життя. Також війна негативно впливає на психологічний стан громадян України.

"Усе це негативно позначається на психічному здоров’ї українців. Цього тижня війна вступає в 9-й місяць, і вже близько 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою психічних розладів, як-от гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і посттравматичний стресовий розлад або ПТСР", - підсумували в організації.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію нашої держави. Російські терористи обстрілюють критичну інфраструктуру, щоб під час морозів залишити українців без тепла та електрики.

У Міністерстві економіки повідомили, що через бойові дії Україну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття.

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