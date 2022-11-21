CNN дізналася, коли перші вироблені в РФ іранські дрони стануть на озброєння окупантів

Процес виробництва ударних безпілотників не є складним у порівнянні з виробництвом іншої зброї.

Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників (очевидно, йдеться про Shahed) у РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела,

Росія планує виготовити тисячі нових ударних безпілотників з використанням іранських компонентів і креслень. Якщо дві країни повним ходом продовжать реалізацію свого плану, очікується, що виробництво може початися через кілька місяців, і можливо, що безпілотники будуть використані Кремлем на полі бою в Україні уже наступного року.

"Це був би крок, який ще більше зміцнить партнерство між Тегераном і Москвою і, ймовірно, викличе значний гнів західних союзників України, включаючи США", – йдеться у статті.

Зазначається, що процес виробництва ударних безпілотників не є складним у порівнянні з виробництвом іншої зброї.

Представник Місії Ірану в ООН не заперечував припущення про те, що Тегеран допоможе Росії виробляти безпілотники. У коментарі CNN він сказав, що Іран і Росія "підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю" протягом багатьох років, ще до війни Росії в Україні.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон сказала: "Іран і Росія можуть брехати світові, але вони не можуть приховати факти: Тегеран допомагає вбивати українських мирних жителів, надаючи зброю та допомагаючи Росії у її операціях. Це ще одна ознака того, наскільки ізольовані Іран і Росія".

"Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами вживають усіх засобів, щоб викрити, стримати та протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів і використанню їх Росією проти українського народу. Ми продовжуватимемо надавати Україні критично важливу безпекову допомогу, необхідну їй для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони", – додала Вотсон.

Нагадаємо, на початку листопада Москва з Тегераном уклали таємну угоду, за якою "шахіди" збиратимуть у РФ. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навряд чи Москва зможе швидко запустити виробництво цих дронів.

Іран допомагає РФ вбивати українців