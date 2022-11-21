CNN дізналася, коли перші вироблені в РФ іранські дрони стануть на озброєння окупантів

Процес виробництва ударних безпілотників не є складним у порівнянні з виробництвом іншої зброї.
Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників (очевидно, йдеться про Shahed) у РФ.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела,
Росія планує виготовити тисячі нових ударних безпілотників з використанням іранських компонентів і креслень. Якщо дві країни повним ходом продовжать реалізацію свого плану, очікується, що виробництво може початися через кілька місяців, і можливо, що безпілотники будуть використані Кремлем на полі бою в Україні уже наступного року.
"Це був би крок, який ще більше зміцнить партнерство між Тегераном і Москвою і, ймовірно, викличе значний гнів західних союзників України, включаючи США", – йдеться у статті.
Зазначається, що процес виробництва ударних безпілотників не є складним у порівнянні з виробництвом іншої зброї.
Представник Місії Ірану в ООН не заперечував припущення про те, що Тегеран допоможе Росії виробляти безпілотники. У коментарі CNN він сказав, що Іран і Росія "підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю" протягом багатьох років, ще до війни Росії в Україні.
Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон сказала: "Іран і Росія можуть брехати світові, але вони не можуть приховати факти: Тегеран допомагає вбивати українських мирних жителів, надаючи зброю та допомагаючи Росії у її операціях. Це ще одна ознака того, наскільки ізольовані Іран і Росія".
"Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами вживають усіх засобів, щоб викрити, стримати та протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів і використанню їх Росією проти українського народу. Ми продовжуватимемо надавати Україні критично важливу безпекову допомогу, необхідну їй для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони", – додала Вотсон.
Нагадаємо, на початку листопада Москва з Тегераном уклали таємну угоду, за якою "шахіди" збиратимуть у РФ. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навряд чи Москва зможе швидко запустити виробництво цих дронів.
Іран допомагає РФ вбивати українців
Росія від жовтня активно тероризує україські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках. Станом на 9 листопада вже випустили по Україні понад 400 іранських дронів Shahed-136.
Крім того, Тегеран розглядає можливість відправити Росії свої балістичні ракети. В ОП заявляли, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого називають одним із найближчих соратників російського президента Путіна, поїхав до Ірану, щоб просити ці ракети.
Українські аналітики вважають, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети.