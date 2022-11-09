Стало відомо, скільки іранських дронів Shahed-136 випустила по Україні Росія

Російські терористи станом на 9 листопада вже випустили по Україні понад 400 іранських дронів Shahed-136. Більшу частину з них вдалось збити, проте інші все ж долетіли до цілі.

Про це в етері телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат наголосив, що від початку війни Росія випустила по об'єктах інфраструктури понад 400 іранських дронів. Більшість з них вдалось збити, проте частина все ж досягла цілі.

"Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Іранські дрони у війні проти України

Видання Sky News з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран у серпні відправив до Росії одну із партій своїх дронів. Натомість держава-терористка доправила до аеропорту в Тегерані літак, який перевозив 140 млн євро та комплекси NLAW, Stinger та Javelin. Західне озброєння потрібне Ірану, щоб вкрасти технології та виготовити щось схоже.

Іран спочатку вперто заперечував передавання Росії свого озброєння, проте згодом таки визнав цей факт. У МЗС заявили, що країна постачала дрони РФ, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну

У США спростували брехню союзника Росії, наголосивши, що лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

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