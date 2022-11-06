"Неправда": у США спростували виправдання Ірану про постачання дронів Росії

У МЗС Ірану заявили, що надали РФ "обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до початку війни в Україні"

У США спростували виправдання Ірану щодо постачання безпілотників Росії. За їхньою інформацією, лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі у Twitter.

Крім того, за його словами, Іран має своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України. Вони допомагають РФ використовувати безпілотники проти українських цивільних.

"Неправда - Іран не давав обмежену кількість безпілотників до війни. Лише цього літа вони переправили десятки (дронів до Росії, - ред.) й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - написав Меллі.

Нагадаємо, 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії бойові дрони. У МЗС заявили, що країна постачала дрони РФ, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.

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