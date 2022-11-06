Постачання іранських дронів до РФ: Тегеран вимагатиме від Москви рівноправних відносин

Іран почав використовувати залежність агресорки Росії від поставок безпілотників в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни ISW.

Аналітики наголошуюь, що РФ закуповує дрони іранського виробництва через "виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів".

Ймовірно, Тегеран вже використовує залежність Москви від цих систем озброєнь, аби звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - наголошують в ISW.

Іранські безпілотники в РФ

Тегеран довго та вперто заперечував допомогу з озброєнням Росії. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан 5 листопада вперше визнав, що його країна таки поставила безпілотники. Втім, він наполягає на тому, що передавання відбулася до початку війни в Україні.

У Міністерстві закордонних справ на таку заяву відреагували. У відомстві наголосили, що "Україна навчена довіряти лише фактам". Також попередили Тегеран про наслідки за співучасть в злочинах РФ проти України.

Тим часом Центр національного спротиву дізнався, що Іран таки передає країні-агресорці дрони-камікадзе. Росіяни називають іранські дрони "Shahed-136" - "Гєрань-2".

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