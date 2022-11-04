Перші вихідні місяця: якою в Україні буде погода 5-6 листопада

У суботу-неділю найтеплішою очікується південна частина країни, найхолодніше буде на півночі.

Вихідні, 5-6 листопада, в Україні будуть переважно сухими.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у наступні три доби буде переважно буде без опадів, лише 5 листопада у східній, 6 листопада в західній частині очікується невеликий дощ. Вночі та вранці 5 листопада у центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Температура у суботу у північно-східних областях вночі буде близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°. У неділю, 6 листопада, вночі 1-7° тепла, на Лівобережжі подекуди 0-3° морозу, вдень 4-9° тепла, на заході та південному заході країни 9-14°.

У Києві 5-6 листопада буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Як прогнозує Наталія Діденко, у суботу-неділю найтеплішою очікується південна частина України, +12+17 градусів, а також тепло буде на заході, +9+13 градусів. Найхолодніше буде у північно-східній частині, +5+9 градусів. На решті території України +7+12 градусів.

Дощі пройдуть 5 листопада на сході України, у Полтавській області, на Закарпатті. У неділю, 6 листопада, дощова погода очікується в західних областях, дійдуть також опади до Вінниччини та Житомирщини. Проте на решті території України із вологих явищ - лише тумани.

У Києві 5-6 листопада - без істотних опадів. У суботу трохи тепліше, до +10 градусів, у неділю посвіжіє до +8 градусів.

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Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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