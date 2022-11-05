"До війни в Україні": Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони-камікадзе – Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан у суботу, 5 листопада, вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання відбулася до початку війни в Україні.

Про це пише видання Associated Press.

"Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – заявив міністр.

Коментарі міністра закордонних справ Ірану з’явилися після місяців незрозумілих повідомлень з Ірану про постачання зброї Росії.

Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

"Якщо (Київ – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – додав він.

Раніше офіційні особи Ірану заперечували допомогу Росії у зброї. Буквально на початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими" та підтвердив позицію нейтралітету Ірану у війні. США та їх західні союзники в Раді Безпеки закликали генерального секретаря Антоніу Гутерріша розслідувати, чи використовувала Росія іранські безпілотники для атак на Україну.

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Росія застосовує дрони для атак по житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та мирному населенню України. До заяви міністра закордонних справ, Іран весь час заперечував свою причетність до постачання Росії зброї.

Напередодні речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні". Канані порекомендував Україні "бути реалісткою" та заявив, що його країна нібито нейтральна.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

За даними міністра оборони України Резнікова, російські окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе. Також за його даними, Тегеран зобов'язався передати Кремлю до 2,4 тисячі безпілотників.

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