ППО добре попрацювала: на Львівщині та Дніпропетровщині "приземлили" дев'ять дронів-камікадзе

Українські захисники у ніч проти п'ятниці, 4 листопада, збили російські безпілотники "Shahed-136" у небі над Львівською та Дніпропетровською областями.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

Над Львівщиною сили ППО збили один іранський "шахід", який запустили росіяни.

"Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу", - наголосив голова Львівської ОВА.

Тим часом на Дніпропетровщині українські захисники збили вісім російських "Shahed-136".

"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - повідомив очільник Дніпропетровщини.

Іранська допомога Росії

Попри заперечення у допомозі з озброєнням Росії, Іран таки передає країні-агресорці дрони-камікадзе. Центр національного спротиву дізнався, що росіяни називають іранські дрони "Shahed-136" - "Гєрань-2".

Щобільше - в українському ГУР заявляють, що вже в листопаді Іран планує відправити нову партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" та "Arash-2".

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав розмову з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіано. Український дипломат вимагав, аби Тегеран припинив постачати зброю до Росії.

Втім, Іран досі усе заперечує. В іранському МЗС цинічно заявили, мовляв, країна нейтральна та закликала Україну "бути реалісткою". Речник МЗС Ірану Насер Канані наглсив, що нібито "е моційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні".

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