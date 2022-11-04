Колосальні втрати: ISW оцінили "успіхи" окупантів поблизу Бахмута та Вугледара

На всій ділянці Донецького напрямку ситуація нерівномірна та напружена.

Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що на Донецькому напрямку російські окупанти мають колосальні втрати.



Про це йдеться у звіті, який опубліковано сьогодні, 4 листопада.

"Російські війська передчасно спрямували недостатню концентрацію мобілізованого особового складу на наступальні атаки поблизу Бахмута та Вугледара Донецької області, витрачаючи запас мобілізованого особового складу на незначні досягнення в бік оперативно незначущих населених пунктів", – заявили в ISW.



Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на Донецькому напрямку окупанти відступають дуже повільно. У деяких місцях йдуть позиційні бої.

Генштаб повідомив, що окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", – йдеться у повідомленні.

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