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Іспанія надасть Україні сучасні системи ППО та зенітні комплекси - Кулеба

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Іспанія надасть Україні сучасні системи ППО та зенітні комплекси - Кулеба

Фото: соцмережі

Україна від Іспанії отримає військову допомогу. Зокрема, йдеться про системи ППО Hawk.

Іспанія надасть Україні військову допомогу у вигляді сучасних систем ППО.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них. Це саме те, про що ми просили Іспанію. Це саме те, що допоможе захистити нашу цивільну інфраструктуру”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Також він додав, що пакет військової допомоги вже прямує до України.

Нагадаємо, що в Україні заочно засудили двох окупантів, які жорстоко знущалися з мешканців Чернігівщини.

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