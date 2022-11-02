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Подоляк про повернення РФ до "зернової угоди": "Шантажист із російським корінням поступився розумній демонстрації сили"

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Подоляк про повернення РФ до "зернової угоди": "Шантажист із російським корінням поступився розумній демонстрації сили"

Фото: Associated Press

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повернення Росії до "зернової угоди".

За словами Подоляка, витівки РФ щодо "зернового коридору" показують, що шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", - написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не зупинила, а призупинила участь у "зерновій угоді" через "атаку України" на свої кораблі 29 жовтня. Путін заявив, що українська сторона завдала ударів по російських суднах безпілотниками завдовшки 6 метрів, які мали на борту 500 тонн вибухівки. Однак Путін наплутав технічні показники

Наступного дня, 2 листопада, у Росії повідомили, що поновили свою участь у "зерновій угоді"

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