Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору" з України

Президент Туреччини заявив, що рух суден з українськими зерновими продуктами відновлено.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено в серед, 2 листопада, після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.
Про це пише агентство Anadolu.
"Глава держави зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. За його словами, глава оборонного відомства Росії повідомив турецькому колезі, що постачання агропродукції "зерновим коридором" буде відновлено сьогодні, 2 листопада, від 12:00", - повідомляє агентство.
Ердоган також зазначив, що напередодні обговорював тему "зернового коридору" із президентом Росії Володимиром Путіним.
"Зернова угода"
29 жовтня Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.
Путін заявив, що українська сторона завдала ударів по російським суднам безпілотниками завдовшки 6 метрів, які мали на борту 500 тонн вибухівки.
У Держдепартаменті США заявили, що РФ знову робить їжу зброєю проти українців і що заяви Росії, щодо призупинення "зернової угоди" мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".
Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін провели 1 листопада телефонну розмову про "зернову угоду".
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