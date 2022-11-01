Туреччина заявила, що продовжить вивезення зерна з України

Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на демарш Москви.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Акар провів переговори з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим стосовно експорту українського зерна.

"Ми заявляємо, що досягнута угода є вигідною для всіх сторін, і її порушення буде проблематичним для всіх сторін. Ми хочемо продовження цієї угоди та продовження постачання зерна. У цьому сенсі ми також заявили, що виконуємо і виконуватимемо свою частину", – наголосив він.

Турецький міністр зазначив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна.

"Дуже важливо продовжувати зернову ініціативу, яка зробила значний внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи, безпечно відправивши приблизно 10 мільйонів тонн зерна тим, хто його потребує", – додав Акар.

За словами міністра оборони Туреччини, Шойгу все ще веде переговори зі своєю владою щодо "зернового коридору".

"Ми очікуємо від них відповіді сьогодні чи завтра. Ми оцінюємо факти, щоб побачити, чи буде продовжена угода", – підсумував він.

Хулусі Акар також повідомив, що Туреччина продовжить вивозити зерно.

"Станом на вчора (понеділок, 31 жовтня) кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити", – уточнив він.

Зерновий коридор: РФ вийшла з домовленостей

Раніше Володимир Зеленський заявив, що рух суден з українською агропродукцією продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, а саме ООН і Туреччини.

Нагадаємо, 29 жовтня після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту Росії, Міноборони країни заявило, що зупиняє дію "зернової угоди".

Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

Після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

На перговорах з Туреччиною Лавров натякнув, що хоче РФ в обмін на "зернову угоду".

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