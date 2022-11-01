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У Дніпрі під час повітряної тривоги лунають вибухи

У Дніпрі під час повітряної тривоги лунають вибухи

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У Дніпрі під час повітряної тривоги лунають вибухи

Фото із соціальних мереж

Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги.

У Дніпрі пізно ввечері вівторка, 1 листопада, чутно звуки вибухів. Перед цим в області була оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони. Відповідні фото публікують у телеграм-каналах. На них видно сліди на небі, які залишаються після збиття ворожої цілі. 

Варто зазначити, у п'яти областях України лунає повітряна тривога, зокрема у Дніпропетровській області, яка була оголошена о 22:29. Станом на зараз тривога досі триває. Перебувайте в укриттях до її закінчення. 

У місцевих телеграм каналах повідомляли про активність іранських дронів-шахідів у Дніпропетровській області. Як пишуть пабліки, вдалося збити одного безпілотника. Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін увечері, 1 листопада, повідомив, що в регіоні знову помітили іранські дрони, якими Росія атакує Україну.

Зеленський за 1 листопада: російська ескалація, повітряний щит, енергобезпека, зерновий коридор

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