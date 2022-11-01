В Днепре во время воздушной тревоги раздаются взрывы

В Днепре поздно вечером вторника, 1 ноября, слышны звуки взрывов. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны. Подходящие фото публикуют в телеграмм-каналах. На них видны следы на небе, которые остаются после уничтожения враждебной цели.

Стоит отметить, что в пяти областях Украины раздается воздушная тревога, в частности, в Днепропетровской области, которая была объявлена в 22:29. По состоянию на сегодняшний день тревога до сих пор продолжается. Находитесь в укрытиях до ее окончания.

В местных телеграмм каналах сообщали об активности иранских дронов-шахидов в Днепропетровской области. Как пишут паблики, удалось сбить одного беспилотника. Пока официальной информации нет.

Напомним, руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин вечером, 1 ноября, сообщил, что в регионе снова заметили иранские дроны, которыми Россия атакует Украину.

Зеленский за 1 ноября: российская эскалация, воздушный щит, энергобезопасность, зерновой коридор

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