Над Днепропетровщиной уничтожили три российских дрона-камикадзе

Информации о пострадавших нет.

В ночь на 1 ноября украинские военные уничтожили над Днепропетровщиной российские беспилотники.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Тем не менее всю ночь россияне накрывали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Пострадали две общины: Никопольская и Марганецкая. К слову, только в Никополь прилетело 40 российских снарядов.

Напомним, ночью РФ атаковала дронами-камикадзе Полтаву. оккупанты выпустили четыре беспилотника. Обошлось без жертв. Впрочем, в результате их падения возник пожар.

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