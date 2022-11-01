Над Дніпропетровщиною знищили три російські дрони-камікадзе

Інформації про постраждалих немає.

У ніч проти 1 листопада українські військові знищили над Дніпропетровщиною російські російські безпілотники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Круті новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе", - йдеься у повідомленні керівника ОВА.

Тим не менше, всю ніч росіяни накривали з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Постраждали дві громади: Нікопольська та Марганецька. До слова, лише у Нікополь прилетіло 40 російських снарядів.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала дронами-камікадзе Полтаву. Окупанти випустили чотири безпілотники. Обійшлося без жертв. Втім, внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.

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