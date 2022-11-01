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У Херсонській області двоє людей підірвалися на ворожій міні і розтяжці

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У Херсонській області двоє людей підірвалися на ворожій міні і розтяжці

Фото: Київська ОВА

На Херсонщині ворожі боєприпаси ледве не забрали життя двох людей.

У Херсонській області на мінах підірвалися двоє цивільних людей.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У селищі Нововоронцовка на міні підірвався місцевий житель. Чоловік рухався польовою дорогою на скутері та наїхав на міну, встановлену російськими окупантами. Нині потерпілий у лікарні.

У лісосмузі поблизу с.Новопетрівка 44-річний чоловік наступив на розтяжку, встановлену військовими РФ. З пораненнями ноги та грудної клітини потерпілий госпіталізований у лікарню", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Миколаївській області поблизу села Зелений Гай на міні підірвалися 19-річний та 12-річний хлопці. Їх у важкому стані доправили до медзакладу.

У Харківській області в результаті вибуху фрагмента ракети загинула родина з 4-річною дитиною. За попередньою версією, чоловік знайшов в степу неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300 і приніс його додому, де він здетонував.
 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
212
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