У Херсонській області двоє людей підірвалися на ворожій міні і розтяжці

На Херсонщині ворожі боєприпаси ледве не забрали життя двох людей.

У Херсонській області на мінах підірвалися двоє цивільних людей.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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"У селищі Нововоронцовка на міні підірвався місцевий житель. Чоловік рухався польовою дорогою на скутері та наїхав на міну, встановлену російськими окупантами. Нині потерпілий у лікарні.

У лісосмузі поблизу с.Новопетрівка 44-річний чоловік наступив на розтяжку, встановлену військовими РФ. З пораненнями ноги та грудної клітини потерпілий госпіталізований у лікарню", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Миколаївській області поблизу села Зелений Гай на міні підірвалися 19-річний та 12-річний хлопці. Їх у важкому стані доправили до медзакладу.

У Харківській області в результаті вибуху фрагмента ракети загинула родина з 4-річною дитиною. За попередньою версією, чоловік знайшов в степу неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300 і приніс його додому, де він здетонував.



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