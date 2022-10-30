На Харківщині суддя підірвався на вибухівці 

Чоловік підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час перебувало в окупації.

На Харківщині загинув суддя Красноградського районного суду. Чоловік підірвався на вибухівці у деокупованому селищі Борщова.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

За даними видання, суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні. Чоловік загинув 29 жовтня. Йому було 42 роки.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому людей закликають бути максимально уважними та обережними.

Нагадаємо, що у Сумській області авто зв'язківців наїхало на міну. В результаті загинув водій авто, ще троє пасажирів отримали поранення.

Також у Козачій Лопані на Харківщині на міні підірвалася пенсіонерка, яка випасала кіз. Жінку доправили до лікарні.

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