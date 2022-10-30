В Харьковской области судья подорвался на взрывчатке

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщева Харьковской области, которое длительное время находилось в оккупации.

В Харьковской области погиб судья Красноградского районного суда. Мужчина подорвался на взрывчатке в деоккупированном поселке Борщева.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По данным издания, судья помогал как доброволец саперам в разминировании. Мужчина погиб 29 октября. Ему было 42 года.

Отметим, что в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому людей призывают быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, что в Сумской области авто связистов наехало на мину. В результате погиб водитель авто, еще трое пассажиров получили ранения.

Также в Казачьей Лопане на Харьковщине на мине подорвалась выпасавшая коз пенсионерка. Женщину доставили в больницу.

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