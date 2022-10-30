Эффектно отправил в нокдаун: звезда YouTube на ринге победил экс-чемпиона UFC (видео)

В ночь на 30 октября в Глендейле (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions, главным событием которого стал поединок между известным американским блоггером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.

Поединок длился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным судейским решением: 77-74, 78-73, 78-73.

В последнем раунде 47-летний бразилец, уступая по очкам, очень рискованно пошел в размен ударами, в результате которого сам нарвался на мощное попадание с правой от соперника и оказался в нокдауне. Легенда ММА поднялся с канваса, но ничего изменить в проигранном бою уже не смог.

Для Пола это был шестой поединок на боксерском ринге. На счету 25-летней звезды YouTube 6 побед (4 - нокаутом) и ни одного поражения. Среди его жертв другой блогер Али Эсон Гиб, бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Напомним, на другом вечере бокса в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса.

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