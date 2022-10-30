Ломаченко – Ортис: лучшие моменты боя (видео)

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джемейном Ортисом.

Поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу нашему соотечественнику: 115-113, 116-112, 117-111.

Вашему вниманию видео лучших моментов этого поединка.

Добавим. что для Ломаченко это был первый бой с 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ради поединка с американцем Василий покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Ранее американец согласился дать украинцу титульный бой после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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