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Боксер Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского

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Боксер Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского

instagram Ломаченко

Ранее боксер призвал молиться за мир и прикрепил фотографию из переплетенных рук, выкрашенных в цвета флагов Украины и России

Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского (Одесская область).

Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо", — написал Граждан.

Ранее пост Ломаченко в соцсетях, где он призвал молиться за мир и прикрепил фотографию из переплетенных рук, выкрашенных в цвета флагов Украины и России, вызвал возмущение украинцев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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