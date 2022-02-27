Боксер Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского

Ранее боксер призвал молиться за мир и прикрепил фотографию из переплетенных рук, выкрашенных в цвета флагов Украины и России

Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского (Одесская область).

Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо", — написал Граждан.

Ранее пост Ломаченко в соцсетях, где он призвал молиться за мир и прикрепил фотографию из переплетенных рук, выкрашенных в цвета флагов Украины и России, вызвал возмущение украинцев.