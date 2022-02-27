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Боксер Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського

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Боксер Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського

instagram Ломаченко

Раніше боксер закликав молитися за мир і прикріпив фотографію з переплетених рук, пофарбованих у кольори прапорів України та Росії

Український боксер Василь Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського (Одещина).

Про це повідомив у Facebook мер міста Віталій Граждан.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре", - написав Граждан.

Раніше пост Ломаченка у соцмережах, де він закликав молитися за мир і прикріпив фотографію з переплетених рук, пофарбованих у кольори прапорів України та Росії, викликав обурення українців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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