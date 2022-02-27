Боксер Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського

Раніше боксер закликав молитися за мир і прикріпив фотографію з переплетених рук, пофарбованих у кольори прапорів України та Росії

Український боксер Василь Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського (Одещина).

Про це повідомив у Facebook мер міста Віталій Граждан.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре", - написав Граждан.

Раніше пост Ломаченка у соцмережах, де він закликав молитися за мир і прикріпив фотографію з переплетених рук, пофарбованих у кольори прапорів України та Росії, викликав обурення українців.