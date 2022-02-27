Балаклія зазнала потужного авіаудару Росії

Про жертв і потерпілих не повідомляється.

Балаклія у Харківській області, де розташовані військові склади, піддалася потужному авіаудару.

Про це повідоми у Балаклійській міській раді.



"Місто зазнало потужних авіаударів. Є значні пошкодження житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців просять не залишати укриття. Інформації про потерпілих і жертв немає.