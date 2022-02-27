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Балаклея потерпела мощный авиаудар России

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О жертвах и потерпевших не сообщается.

Балаклея в Харьковской области, где расположены военные склады, подверглась мощному авиаудару.

Об этом сообщили в Балаклейском городском совете.

"Город понес мощные авиаудары. Есть значительные повреждения жилых домов", — говорится в сообщении.

Местных жителей просят не покидать укрытия. Информации о потерпевших и жертвах нет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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