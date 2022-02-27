Балаклея потерпела мощный авиаудар России

О жертвах и потерпевших не сообщается.

Балаклея в Харьковской области, где расположены военные склады, подверглась мощному авиаудару.

Об этом сообщили в Балаклейском городском совете.



"Город понес мощные авиаудары. Есть значительные повреждения жилых домов", — говорится в сообщении.

Местных жителей просят не покидать укрытия. Информации о потерпевших и жертвах нет.