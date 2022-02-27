Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России – глава ЕС

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России – глава ЕС

Евросоюз также введет пакет экономических и персональных санкций против Беларуси.

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Также она сообщила, что Евросоюз введет пакет экономических и персональных санкций против Беларуси. .