Євросоюз заборонить всі транзакції з Центробанком Росії - голова ЄС

Євросоюз також запровадить пакет економічних та персональних санкцій проти Білорусії.

Євросоюз заборонить усі транзакції із Центробанком Росії.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона повідомила, що Євросоюз запровадить пакет економічних та персональних санкцій проти Білорусії.