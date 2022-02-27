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Євросоюз заборонить всі транзакції з Центробанком Росії - голова ЄС

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Євросоюз також запровадить пакет економічних та персональних санкцій проти Білорусії.

Євросоюз заборонить усі транзакції із Центробанком Росії.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона повідомила, що Євросоюз запровадить пакет економічних та персональних санкцій проти Білорусії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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