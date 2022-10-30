Ломаченко – Ортіс: найкращі моменти бою (відео)

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко успішно повернувся на ринг, здобувши перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Поєдинок на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку тривав усі відведені 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно присудили перемогу нашому співвітчизнику: 115-113, 116-112, 117-111.

До вашої уваги відео найкращих моментів цього поєдинку.

Додамо. що що для Ломаченка це був перший бій від 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Заради поєдинку з американцем Василь залишив територіальну оборону та поїхав з України, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні. Раніше американець погодився дати українцю титульний бій після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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