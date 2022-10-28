Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція бою

Українець вийде на ринг вперше від початку повномасштабної війни з Росією.

У ніч проти 30 жовтня український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вийде в ринг проти американця Джемейна Ортіса.

Поєдинок за участю українця стане головною подією вечора боксу на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Для Ломаченка це буде перший бій від 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Що стосується Ортіса, то він у своєму останньому поєдинку, в травні 2022 року, здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.

На рахунку 34-річного Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

До вашої уваги онлайн-трансляція бою Ломаченко – Ортіс.