Ломаченко - Ортіс: де та коли дивитися бій

Василь проведе свій перший поєдинок за час повномасштабної війни з Росією.

У ніч проти 30 жовтня український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вийде в ринг проти американця Джемейна Ортіса.

Поєдинок за участю українця стане головною подією вечора боксу на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Для Ломаченка це буде перший бій від 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Що стосується Ортіса, то він у своєму останньому поєдинку, в травні 2022 року, здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.

Де та коли дивитися бій Ломаченко - Ортіс

На території України поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно покаже відеосервіс MEGOGO. Початок трансляції андеркарду - о 03:00 за київським часом (неділя, 30 жовтня). Бій між Ломаченком і Ортісом розпочнеться орієнтовно о 06:00 ранку.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко - Ортіс.

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Нагадаємо, заради цього бою Василь залишив територіальну оборону та поїхав з України, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

У разі перемоги над Ортісом українець вже в наступному поєдинку хоче боксувати з Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні. Раніше американець погодився дати українцю титульний бій після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортіс: послужний список перед боєм

На рахунку 34-річного Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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