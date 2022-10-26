Ломаченко - Ортис: где и когда смотреть бой

Василий проведет свой первый поединок за время полномасштабной войны с Россией.

В ночь на 30 октября украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко выйдет в ринг против американца Джемейна Ортиса.

Поединок с участием украинца станет главным событием вечера бокса на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Для Ломаченко это будет первый бой с 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Что касается Ортиса, то он в своем последнем поединке, в мае 2022 года, одолел соотечественника Джамеля Херринга.

Где и когда смотреть бой Ломаченко - Ортис

На территории Украины поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. Начало трансляции андеркарда - в 03:00 по киевскому времени (воскресенье, 30 октября). Бой между Ломаченко и Ортисом начнется ориентировочно в 06:00 утра.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Ортис.

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Напомним, ради этого боя Василий покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

В случае победы над Ортисом украинец уже в следующем поединке хочет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Ранее американец согласился дать украинцу титульный бой после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортис: послужной список перед боем

На счету 34-летнего Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья.

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