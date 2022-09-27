Ломаченко - Ортис: букмекеры определили фаворита боя

Этой осенью бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко вернется на ринг в поединке с американцем Джемейном Ортисом.

Бой между Ломаченко и Ортисом состоится в ночь на 29 октября в Нью-Йорке. Боксеры будут выяснять сильнейшего на арене Hulu Theater в Madison Square Garden.

Для подготовки к этому бою Василий покинул территориальную оборону, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Ломаченко надеется, что в случае победы над Ортисом сможет встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира с триумфатором реванша между Девином Хейни и Джорджем Камбососом, который запланирован на 15 октября в австралийском Мельбурне.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко - Ортис

Букмекеры уже принимают ставки на этот поединок. По их мнению, украинский боксер является абсолютным фаворитом боя. На победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1,06. Успех американца - 8,00. Ничья оценивается коэффициентом 26,00.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою в ночь на 12 декабря 2021 года Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья. В своем последнем поединке американец в мае 2022 года одолел соотечественника Джамеля Херринга.

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