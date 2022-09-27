Ломаченко - Ортіс: букмекери визначили фаворита бою

Цієї осені колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку з американцем Джемейном Ортісом.
Бій між Ломаченком та Ортісом відбудеться в ніч проти 29 жовтня у Нью-Йорку. Боксери з'ясовуватимуть сильнішого на арені Hulu Theater у Madison Square Garden.
Заради підготовки до цього бою Василь залишив територіальну оборону, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами.
Ломаченко сподівається, що в разі перемоги над Ортісом зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом, який заплановано на 15 жовтня в австралійському Мельбурні.
Прогнози букмекерів на бій Ломаченко - Ортіс
Букмекери вже примають ставки на цей поєдинок. На їхню думку, український боксер є абсолютним фаворитом бою. На перемогу Ломаченка можна поставити з коефіцієнтом 1,06. Успіх американця - 8,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.
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