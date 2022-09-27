Ломаченко - Ортіс: букмекери визначили фаворита бою

Цієї осені колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку з американцем Джемейном Ортісом.

Бій між Ломаченком та Ортісом відбудеться в ніч проти 29 жовтня у Нью-Йорку. Боксери з'ясовуватимуть сильнішого на арені Hulu Theater у Madison Square Garden.

Заради підготовки до цього бою Василь залишив територіальну оборону, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

Ломаченко сподівається, що в разі перемоги над Ортісом зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом, який заплановано на 15 жовтня в австралійському Мельбурні.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко - Ортіс

Букмекери вже примають ставки на цей поєдинок. На їхню думку, український боксер є абсолютним фаворитом бою. На перемогу Ломаченка можна поставити з коефіцієнтом 1,06. Успіх американця - 8,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.

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