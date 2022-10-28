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Ломаченко – Ортис: онлайн-трансляция боя

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Ломаченко – Ортис: онлайн-трансляция боя

Фото: Top Rank

Украинец выйдет на ринг впервые с начала полномасштабной войны с Россией.

В ночь на 30 октября украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко выйдет в ринг против американца Джемейна Ортиса.

Поединок с участием украинского станет главным событием вечера бокса на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Для Ломаченко это будет первое сражение от 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Что касается Ортиса, то он в своем последнем поединке в мае 2022 года одолел соотечественника Джамеля Херринга.

  • На счету 34-летнего Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.
  • В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 – нокаутом) и одна ничья.

Вашему вниманию онлайн-трансляция боя Ломаченко – Ортис.

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