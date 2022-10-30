Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется отказаться от активных действий в пользу наблюдений и размышлений: от них сегодня будет гораздо больше пользы, чем от бестолковой суеты. Делая важные выводы и принимая серьезные решения, необходимо доверяться интуиции – она в это время куда сильнее логики и разума.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и быстро заканчиваются, но для этого необходимо приступать к лечению без промедления.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому в случае позитивного сценария не стоит никому о них рассказывать – чтобы не сглазить.

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется.

Афоризм дня: "Расслабление – важная часть трудной работы, если ее нужно сделать хорошо" (Барбара Оакли).

Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека постоянством в чувствах.

Магия и мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если чувства друг к другу испытывают обе стороны – насилие в таком тонком вопросе недопустимо.

Табу дня: нельзя давать деньги в долг.

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