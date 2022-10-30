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Астрологический прогноз на 30 октября

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Астрологический прогноз на 30 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется отказаться от активных действий в пользу наблюдений и размышлений: от них сегодня будет гораздо больше пользы, чем от бестолковой суеты. Делая важные выводы и принимая серьезные решения, необходимо доверяться интуиции – она в это время куда сильнее логики и разума. 

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и быстро заканчиваются, но для этого необходимо приступать к лечению без промедления. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому в случае позитивного сценария не стоит никому о них рассказывать – чтобы не сглазить. 

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется. 

Афоризм дня: "Расслабление – важная часть трудной работы, если ее нужно сделать хорошо" (Барбара Оакли). 

Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека постоянством в чувствах. 

Магия и мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если чувства друг к другу испытывают обе стороны – насилие в таком тонком вопросе недопустимо. 

Табу дня: нельзя давать деньги в долг. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
94
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