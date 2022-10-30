Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется отказаться от активных действий в пользу наблюдений и размышлений: от них сегодня будет гораздо больше пользы, чем от бестолковой суеты. Делая важные выводы и принимая серьезные решения, необходимо доверяться интуиции – она в это время куда сильнее логики и разума.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и быстро заканчиваются, но для этого необходимо приступать к лечению без промедления.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому в случае позитивного сценария не стоит никому о них рассказывать – чтобы не сглазить.
Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется.
Афоризм дня: "Расслабление – важная часть трудной работы, если ее нужно сделать хорошо" (Барбара Оакли).
Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека постоянством в чувствах.
Магия и мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если чувства друг к другу испытывают обе стороны – насилие в таком тонком вопросе недопустимо.
Табу дня: нельзя давать деньги в долг.
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