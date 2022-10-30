Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли рекомендується відмовитися від активних дій на користь спостережень і роздумів: від них сьогодні буде набагато більше користі, ніж від безглуздої суєти. Роблячи важливі висновки та ухвалюючи серйозні рішення, необхідно довірятися інтуїції – вона в цей час значно сильніша за логіку й розум.

Символ дня: журавлі.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, мають легкий перебіг та швидко закінчуються, але для цього необхідно без зволікань розпочати лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тож у разі позитивного сценарію не варто нікому про них розповідати – щоб не наврочити.

Стрижка дня: стригти волосся не рекомендується.

Афоризм дня: "Розслаблення – важлива частина важкої роботи, якщо її потрібно зробити добре" (Барбара Оклі).

Ангел-охоронець дня: Елар – нагороджує людину постійністю у почуттях.

Магія та містика дня: можна робити привороти, та лише в тому разі, якщо почуття одне до одного мають обидві сторони – насильство в такій тонкій справі є неприпустимим.

Табу дня: не можна давати гроші в борг.

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