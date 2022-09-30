Гороскоп кохання на жовтень 2022 року

Венера переміщається найромантичнішим знаком зодіаку - Терези і цей транзит допоможе подолати труднощі, а також позбутися шлейфу негативного досвіду минулих взаємин.

Гендерні планети – Венера і Марс – до 23 жовтня пов'язані гармонійним аспектом стихії Повітря, а це означає, що у сфері кохання відкриваються найсприятливіші можливості. Спілкування з представниками протилежної статі допоможуть утриматися у спокійній течії навколишньої дійсності, зберегти рівновагу між внутрішнім життям та зовнішніми подіями.

Від 23 жовтня психологічний клімат у сім'ї та парних взаєминах стає важчим, присутні негативні емоції, ревнощі та невдоволення взаємовідносинами. Такі явища багато в чому зумовлені планетарними впливами Венери у Скорпіоні та складною енергією Сонячного затемнення у Скорпіоні 25 жовтня.

Третя декада жовтня може принести фатальні помилки та розчарування у сферу любовних стосунків. Події у світі призводять до емоційних стресів, що негативно відбивається на взаєминах. Щоб зберегти міцні стосунки, потрібен високий ступінь усвідомленості, терпіння, вміння приймати партнера таким, яким він є, не порівнюючи з іншими.

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ОВЕН

Доведеться взяти на себе відповідальність за ухвалення важливого рішення. Ваш романтичний партнер може розкритися для вас з нового боку, найімовірніше, це буде приємне здивування. Обставини підштовхують вас до серйозних змін, проте, якщо вам дорогий партнер, не примушуйте його приймати ваш бік і спосіб життя, зручний для вас. Перша половина місяця є більш сприятливою, але якщо за цей час не знайшли загального рішення, то великий ризик розставання чи затяжного конфлікту у другій половині жовтня.

ТЕЛЕЦЬ

До 23 жовтня — період щастя та спокою в особистому житті. Проте, варто ідеалізувати другу половинку, бо наприкінці місяця може настати глибоке розчарування в коханій людині через власні завищені очікування у взаєминах. Від 25 жовтня починається коридор затемнень по осі Телець – Скорпіон, тому завершення жовтня для вас є досить складним. Не поспішайте робити висновки, найімовірніше, у першій половині наступного місяця теми, актуальні в жовтні, більше не будуть вам значущі.

БЛИЗНЯТА

На початку жовтня можливі деякі труднощі у сфері взаємин, але загалом це сприятливий місяць. Ви будете отримувати задоволення від любовних взаємин та дружніх контактів. Час перспективних знайомств, нових романтичних зв'язків, поліпшення сімейних взаємин. Ваша популярність зростає, особливо у представників протилежної статі, тому можна цим скористатися для просування власних інтересів і вирішення питань, що накопичилися.

РАК

Намагайтеся бути перед очима серед людей і ви без особливих зусиль привернете до себе увагу. Слушний час для пошуку нових романтичних знайомств або перетворення наявних взаємин. Ваш управитель – Місяць – завжди бере участь у формуванні затемнень, тому завершення місяця може принести вам несподівані події, що стосуються партнерських взаємин або сім'ї. Щоб не зіпсувати сприятливі тенденції жовтня, не варто виявляти наполегливість щодо рідних та близьких.

ЛЕВ

Місяць багатий на позитивні події, цікаві зустрічі, нові знайомства. Ви досягнете успіху у сферах, які мають на увазі під собою спілкування та комунікації з різними людьми. Самотні Леви мають шанс зустріти свого ідеального партнера. Оскільки Сонце є вашим управителем, а 25 жовтня Сонячне затемнення, то варто трохи зменшити інтенсивність контактів до кінця місяця. Необхідність піти на компроміс із коханою людиною допоможе зберегти взаємини.

ДІВА

Жовтень принесе набагато більше щасливих подій в особистому житті порівняно з попереднім місяцем. Проте, як початок, так і завершення місяця може принести безліч хвилювань і тривог оскільки потрібно витратити набагато більше часу на вирішення звичних питань, що виникають у сфері взаємин. Не забувайте про батьків – напевно, їм зараз потрібна ваша увага. Поділіться своєю світлою енергією з рідними та близькими людьми – ви відчуєте, як розкриваються нові межі ваших взаємин.

ТЕРЕЗИ

Ви відчуваєте щастя та гармонію в особистому житті, незалежно від того, що відбувається на зовнішньому плані. Період виконання бажань, добробуту у сімейних взаєминах, а також вирішення майнових питань, досягнення визначеності із місцем проживання. Якщо ви давно планували розширення сім'ї чи поліпшення житлових умов – настав час серйозно цим зайнятися. Намагайтеся якнайбільше зробити із запланованого до 23 жовтня оскільки потім ваш управитель – Венера – увійде на знак свого вигнання.

СКОРПІОН

Один із найважливіших місяців 2022 року, особливо для сфери особистих взаємин. Не варто побоюватися і чекати, що жовтень принесе лише негативні тенденції, але й простим він не буде. Це період пристрастей, що трансформують ваш внутрішній світ, серйозних розмов із романтичним чи шлюбним партнером. Токсичні зв'язки залишаться в минулому, а після коридору затемнень, який розпочнеться 25 жовтня у вашому знаку зодіаку, ви зможете здобути мир та спокій у душі.

СТРІЛЕЦЬ

Період набуття впевненості у собі та усвідомлення правильності свого вибору щодо партнерських взаємин. Можливо, ви за взаємним бажанням із коханою людиною, захочете перевести свої стосунки на новий рівень. Жовтень принесе сприятливі зміни, визначеність у житті, нові спільні перспективи. Вдалий час для створення сімейного бізнесу. Обставини складуться найкращим чином для того, щоб позбутися у стосунках проблем, що накопичилися.

КОЗОРІГ

У жовтні бажано присвятити якнайбільше часу коханій людині та сім'ї, оскільки події цього місяця вплинуть на розвиток ваших взаємин. Багато приємних емоцій ви отримаєте від спілкування з дітьми — зараз ваш вплив на них значно зростає. Місяць сприятливий для переїздів, обговорення питань проживання, угод купівлі-продажу сімейного майна. Певна напруженість наприкінці місяця не зіпсує загальну сприятливу налаштованість того, що відбувається у вашому житті.

ВОДОЛІЙ

Пройшовши перешкоди і випробувавши безліч сумнівів у сфері особистих взаємин, ви нарешті знайдете тихе сімейне щастя або возз'єднаєтеся з коханою людиною після довгої розлуки. Жовтень сприятливий і для будь-яких парних взаємин, вдається повернути колишній інтерес друг до друга. Ваше слово має особливу силу у цей період, тому ви зможете позитивно вплинути на розвиток наявних взаємин та формування щасливого майбутнього своїх дітей.

РИБИ

Цікавий місяць, насичений різними подіями, нудьгувати буде ніколи. Несподівані зустрічі з колишніми коханими можуть кардинально змінити ваше життя. Зростає ваша популярність у представників протилежної статі, тому можете зіткнутися з проявами ревнощів з боку партнера. Не варто стимулювати конфлікти, особливо наприкінці жовтня, бо великий ризик втратити дорогі вам взаємини через одне різке слово чи необдуману дію.

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