Илон Маск решил устроить вечеринку на Хеллоуин в "стране вампиров" — СМИ

Самый богатый человек мира местом для частной вечеринки на Хэллоуин с миллиардерами и звездами Голливуда избрал "замок Дракулы" в Румынии.

Румынские СМИ сообщают, что основатель Tesla и SpaceX, а недавно еще и владелец Twitter Илон Маск арендовал в городке Бран известный туристический объект, который называют "замком Дракулы".

Как сообщает stirileprotv.ro, здесь самый богатый человек мира планирует организовать вечеринку на Хэллоуин.

Среди гостей Маска будут актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сэндстром, а также другой миллиардер Питер Тиль, основатель Pay Pal. Некоторые из гостей уже прибыли в Румынию, но над всем мероприятием нависает тень тайны.

Джулия Сэндстром двумя публикациями в соцсетях вроде бы подтвердила, что она находится в Румынии. В первом посте она сообщила, что сняла номер гостиницы в Бухаресте, где остановилась вечером в пятницу, 28 октября. Второй пост сделан при облете замка Пелеш и его окрестностей на вертолете, в нем она пишет о своем пребывании в "стране вампиров".

Источники PRO TV News говорят, что Илон Маск и его гости планируют разместиться в одном из роскошных пансионатов в Бране. Кроме того, на частном участке неподалеку от популярного у туристов города спрашивали разрешение на посадку нескольких частных вертолетов.

Согласно тем же источникам, в этом районе состоится частная вечеринка под открытым небом с сотнями гостей, голливудскими звездами, а также несколькими миллиардерами и бизнесменами. Среди них основатель PayPal Питер Тиль, а также Сергей Брин, соучредитель Google. Американских миллиардеров доставили в Бран из роскошной гостиницы в центре Бухареста.

Нынешний владелец замка является внуком румынской королевы Марии. Он предоставляет замок в аренду государству для использования его в качестве музея. Легенда о вампире графе Дракуле сделала замок одним из самых посещаемых туристических объектов Румынии.

Напомним, ранее Илон Маск прокомментировал покупку социальной сети Twitter.

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