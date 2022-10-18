Мистический Хэллоуин: когда его празднуют, традиции и как правильно вырезать тыкву

Мистический и очень яркий праздник Хэллоуин (Halloween) пришел в Украину недавно, но уже нашел своих поклонников и противников. Читайте в материале ТСН.ua, когда Хэллоуин 2022 года и какие традиции существуют?

Что означает Хэллоуин

Ежегодно этот праздник празднуют в конце второго осеннего месяца.

Хэллоуин происходит от праздника древних кельтов, который носил название Самайн. Основная его цель была — ознаменовать окончание уборки урожая и поблагодарить богов за него.

Также в этот день было принято чтить предков. По легендам души усопших возвращались на землю, чтобы еще раз увидеть своих родных. К сожалению, вместе с ними получалась и разная нечистая сила. Поэтому люди наряжались в разных монстров, чтобы этой маскировкой обмануть злых духов.

В Украине Хэллоуин воспринимают неоднозначно. Связано это с нашими традициями, культурным наследием и религией. Однако, в разных городах несколько лет подряд проводятся различные тематические мероприятия.

Когда Хэллоуин 2022 года

Когда Хэллоуин 2022 года / Фото: Pexels

Дата празднования Хэллоуина неизменна. Ежегодно он приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2022 году празднование начнется вечером понедельника и закончится утром вторника.

Почему Хэллоуин приходится именно на эту дату? Все не случайно.

Древние кельты год делили на две равные половины: первая продолжалась с мая по октябрь и считалась светлой и доброй, вторая начиналась в ноябре и заканчивалась в апреле. Ее считали холодной, злой.

А саму ночь на 1 ноября называли границей между этими двумя периодами года. Кстати, у кельтов ночь против 1 мая тоже была важной. Ведь в это время на землю возвращалось добро.

По представлениям древних кельтов именно на Хэллоуин открывалась дверь между нашим миром и миром, где живут духи. Через них могут пройти души усопших, чтобы пообщаться с теми, кто остался на земле.

Свое мистическое и жуткое значение Хэллоуин потерял еще в начале XX века. Для большинства людей праздник стал радостным и веселым. А популярность оно приобрело благодаря тому, что позволяет взрослым и детям провести время вместе, развлечься и повеселиться.

Конечно, для Украины сам праздник и его традиции несколько чужды, но декорирование домов, яркие костюмы и веселье вписались в культуру нашего народа.

Традиции празднования Хэллоуина в Европе и мире

Традиции празднования Хэллоуина в Европе и мире / Фото: Pexels

Родиной Хэллоуина считается Ирландия. Здесь издавна существует традиция собирать угощение. Также 1 ноября пытаются отдать все долги. Чтобы это сделать, взрослые усиленно работали. А вот дети шли в гости к родственникам, где получали орехи и яблоки.

Еще одной частью традиций на Хэллоуин в Ирландии является особое праздничное меню. На столе обязательно должно стоять блюдо под названием колканон. Она готовится из вареного картофеля, лука и капусты. А еще готовят яблочный пирог.

В Дублине на Хэллоуин всегда людно, ведь сюда съезжаются туристы со всего мира.

31 октября начинаются разнообразные фестивали, костюмированные конкурсы, тематические концерты, просмотры прото неба фильмов ужасов.

Именно в Дублине в свое время придумали главную легенду Хэллоуина. Она звучит так. Жил когда-то на свете молодой парень, по имени Джек. Он был скупым, а потому после смерти ворота в рай были для него закрыты. Чтобы не попасть в ад, он решил обмануть дьявола и нарисовал на дереве крест.

После этой проделки в ад его не впустили, но он отправился в полную тьму. Чтобы осветить свой путь, Джек взял тыкву, вырезал в ней отверстия и положил внутрь зажженную угольку.

Именно поэтому на Хэллоуин существует традиция вырезать страшные лица из тыквы и вставлять свечу внутрь.

С особым размахом Хэллоуин празднуют в ирландском городе Дерри. Здесь проходит массовый фестиваль, который проходит девять дней. На нем тысячи людей переодеваются в разных мистических существ, танцуют с огнем и наслаждаются фейерверками.

В Германии также любят Хэллоуин. Сюда едут, чтобы погостить в замке Франкенштейна. В нем можно посидеть на электрическом стуле и даже положить голову на гильотину. А еще существует поверье, что на крыше замка в ночь на 1 ноября появляется дух владельца.

Крупнейший кинофестиваль, посвященный мистическому празднику, проходит в Финляндии. В кинозалах традиционно устраивают Night Vision, демонстрируя фильмы ужасов, фэнтези и фантастику. В Хельсинки Хэллоуин начинается еще 31 октября и длится несколько дней.

В Великобритании Хэллоуин очень популярен. Местные дети переодеваются в разных монстров, ходят с тыквами в руках и украшают ими улицы. А в Лондоне в ночь на 1 ноября проводят экскурсии на кладбища, о которых ходят страшные легенды.

Особенно любят Хэллоуин в США. Дети здесь переодеваются, ходят от дома к дому и выкрикивают "Угощение или фокусы" (Treats or Tricks). Им в корзинки в форме тыквы насыпают конфеты и другие сладости. Дома еще в начале октября начинают украшать разным декорированием в честь праздника.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин

Вам понадобятся:

среднего размера тыква с гладкими боками;

тонкий нож;

маркер;

большая ложка.

Пошаговая инструкция:

В тыкве нужно вырезать большое отверстие (можно сверху или сбоку). С помощью большой ложки вычистите середину тыквы, удалив семена и мякоть. Нарисовать маркером рот, нос и глаза. Можно найти в интернете шаблон тыквы на Хэллоуин и воспроизвести желаемый рисунок. Все нарисованное по контурам вырезать тонким ножом. Внутрь поставить свечу.

Чтобы огонь не поджигал мякоть тыквы внутри, важно сделать отверстия сверху или на задней стороне тыквы.