Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мистический Хэллоуин: когда его празднуют, традиции и как правильно вырезать тыкву

Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
4 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мистический Хэллоуин: когда его празднуют, традиции и как правильно вырезать тыкву

Когда Хэллоуин 2022 года: основные традиции празднования / Фото: Pexels

Мистический и очень яркий праздник Хэллоуин (Halloween) пришел в Украину недавно, но уже нашел своих поклонников и противников. Читайте в материале ТСН.ua, когда Хэллоуин 2022 года и какие традиции существуют?

Что означает Хэллоуин

Ежегодно этот праздник празднуют в конце второго осеннего месяца.

Хэллоуин происходит от праздника древних кельтов, который носил название Самайн. Основная его цель была — ознаменовать окончание уборки урожая и поблагодарить богов за него.

Также в этот день было принято чтить предков. По легендам души усопших возвращались на землю, чтобы еще раз увидеть своих родных. К сожалению, вместе с ними получалась и разная нечистая сила. Поэтому люди наряжались в разных монстров, чтобы этой маскировкой обмануть злых духов.

В Украине Хэллоуин воспринимают неоднозначно. Связано это с нашими традициями, культурным наследием и религией. Однако, в разных городах несколько лет подряд проводятся различные тематические мероприятия.

Когда Хэллоуин 2022 года

Когда Хэллоуин 2022 года / © Pexels
Когда Хэллоуин 2022 года / Фото: Pexels

Дата празднования Хэллоуина неизменна. Ежегодно он приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2022 году празднование начнется вечером понедельника и закончится утром вторника.

Почему Хэллоуин приходится именно на эту дату? Все не случайно.

Древние кельты год делили на две равные половины: первая продолжалась с мая по октябрь и считалась светлой и доброй, вторая начиналась в ноябре и заканчивалась в апреле. Ее считали холодной, злой.

А саму ночь на 1 ноября называли границей между этими двумя периодами года. Кстати, у кельтов ночь против 1 мая тоже была важной. Ведь в это время на землю возвращалось добро.

По представлениям древних кельтов именно на Хэллоуин открывалась дверь между нашим миром и миром, где живут духи. Через них могут пройти души усопших, чтобы пообщаться с теми, кто остался на земле.

Свое мистическое и жуткое значение Хэллоуин потерял еще в начале XX века. Для большинства людей праздник стал радостным и веселым. А популярность оно приобрело благодаря тому, что позволяет взрослым и детям провести время вместе, развлечься и повеселиться.

Конечно, для Украины сам праздник и его традиции несколько чужды, но декорирование домов, яркие костюмы и веселье вписались в культуру нашего народа.

Традиции празднования Хэллоуина в Европе и мире

Традиции празднования Хэллоуина в Европе и мире / © Pexels
Традиции празднования Хэллоуина в Европе и мире / Фото: Pexels

Родиной Хэллоуина считается Ирландия. Здесь издавна существует традиция собирать угощение. Также 1 ноября пытаются отдать все долги. Чтобы это сделать, взрослые усиленно работали. А вот дети шли в гости к родственникам, где получали орехи и яблоки.

Еще одной частью традиций на Хэллоуин в Ирландии является особое праздничное меню. На столе обязательно должно стоять блюдо под названием колканон. Она готовится из вареного картофеля, лука и капусты. А еще готовят яблочный пирог.

В Дублине на Хэллоуин всегда людно, ведь сюда съезжаются туристы со всего мира.

31 октября начинаются разнообразные фестивали, костюмированные конкурсы, тематические концерты, просмотры прото неба фильмов ужасов.

Именно в Дублине в свое время придумали главную легенду Хэллоуина. Она звучит так. Жил когда-то на свете молодой парень, по имени Джек. Он был скупым, а потому после смерти ворота в рай были для него закрыты. Чтобы не попасть в ад, он решил обмануть дьявола и нарисовал на дереве крест.

После этой проделки в ад его не впустили, но он отправился в полную тьму. Чтобы осветить свой путь, Джек взял тыкву, вырезал в ней отверстия и положил внутрь зажженную угольку.

Именно поэтому на Хэллоуин существует традиция вырезать страшные лица из тыквы и вставлять свечу внутрь.

С особым размахом Хэллоуин празднуют в ирландском городе Дерри. Здесь проходит массовый фестиваль, который проходит девять дней. На нем тысячи людей переодеваются в разных мистических существ, танцуют с огнем и наслаждаются фейерверками.

В Германии также любят Хэллоуин. Сюда едут, чтобы погостить в замке Франкенштейна. В нем можно посидеть на электрическом стуле и даже положить голову на гильотину. А еще существует поверье, что на крыше замка в ночь на 1 ноября появляется дух владельца.

Крупнейший кинофестиваль, посвященный мистическому празднику, проходит в Финляндии. В кинозалах традиционно устраивают Night Vision, демонстрируя фильмы ужасов, фэнтези и фантастику. В Хельсинки Хэллоуин начинается еще 31 октября и длится несколько дней.

В Великобритании Хэллоуин очень популярен. Местные дети переодеваются в разных монстров, ходят с тыквами в руках и украшают ими улицы. А в Лондоне в ночь на 1 ноября проводят экскурсии на кладбища, о которых ходят страшные легенды.

Особенно любят Хэллоуин в США. Дети здесь переодеваются, ходят от дома к дому и выкрикивают "Угощение или фокусы" (Treats or Tricks). Им в корзинки в форме тыквы насыпают конфеты и другие сладости. Дома еще в начале октября начинают украшать разным декорированием в честь праздника.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин

Вам понадобятся:

  • среднего размера тыква с гладкими боками;
  • тонкий нож;
  • маркер;
  • большая ложка.

Пошаговая инструкция:

  1. В тыкве нужно вырезать большое отверстие (можно сверху или сбоку).
  2. С помощью большой ложки вычистите середину тыквы, удалив семена и мякоть.
  3. Нарисовать маркером рот, нос и глаза. Можно найти в интернете шаблон тыквы на Хэллоуин и воспроизвести желаемый рисунок.
  4. Все нарисованное по контурам вырезать тонким ножом. Внутрь поставить свечу.

Чтобы огонь не поджигал мякоть тыквы внутри, важно сделать отверстия сверху или на задней стороне тыквы.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация