Ломаченко – Ортіс: оприлюднено статистику ударів і суддівські записки бою

Українець поступався американцю на екваторі поєдинку, але зумів схилити шальки терезів на свою користь.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко успішно повернувся на ринг, здобувши перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

За підсумками 12 раундів, судді одноголосно присудили українцю перемогу: 115-113, 116-112, 117-111.

Ломаченко - Ортіс: статистика ударів

Після поєдинку з'явилася детальна статистика ударів, яких українець і американець завдали протягом усієї дистанції бою.

Виявилося, що Ломаченко викинув менше ударів, ніж його опонент - 571 проти 607. Водночас українець був точнішим - 125 його ударів потрапили в ціль (22%), тоді як Ортіс влучив 122 рази (20%).

Також українець набагато точніше працював джебами - 33 (12%) проти 15 (5%) у американця. Хоча за загальною кількістю джебів Ортіс переважив українця - 297 проти 271 у Ломаченка.

А от за силовими ударами кращим у ринзі був саме Ортіс. Американець доніс до цілі 107 із 310 своїх спроб (35%), на що українець відповів 92 влучаннями за 300 таких ударів (31%).

Loma had the slight edge in landed punches bolstered by a 2-1 edge in jabs landed. Loma landed 31% of his power punches after landing 48% in his previous 18 fights. #LomaOrtiz pic.twitter.com/WBRiAGX2uG — CompuBox (@CompuBox) October 30, 2022

Ломаченко - Ортіс: суддівські записки

Із суддівських записок можна зробити висновок, що старт бою краще провів американський боксер. На середині поєдинку Ломаченко програвав на думку одного рефері (56-58), ще двоє фіксували нічию (57-57).

А ось друга половина протистояння минула за домінування українця. На думку двох суддів, Василь виграв усі раунди після екватора бою. Як підсумок, не було жодних сумнівів, що саме Ломаченка оголосять переможцем поєдинку.

До вашої уваги оцінки суддів за кожний з раундів.

Марк Консентіно (США): 9-10, 18-20, 28-29, 37-39, 47-48, 56-58, 66-67, 76-76, 86-85, 96-94, 106-103, 116-112.

Френк Ломбарді (США): 9-10, 19-19, 29-28, 38-38, 48-47, 57-57, 67-66, 77-75, 87-84, 97-93, 107-102, 117-111.

Джон Маккей (США): 9-10, 19-19, 29-28, 38-38, 48-47, 57-57, 67-66, 76-76, 86-85, 96-94, 105-104, 115-113.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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