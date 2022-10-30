Ілон Маск почав звільняти співробітників Twitter – NYT

Новий власник Twitter Ілон Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші.

Про це пише NYT.

Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося.

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники повинні були отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

У квітні стало відомо, що Ілон Маск планує викупити Twitter. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди.

У жовтні мільярдер заявив, що готовий завершити угоду.

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